Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

5 Freunde

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 11vom 21.10.2025
Ausflug Ins Mittelalter

Ausflug Ins MittelalterJetzt kostenlos streamen

5 Freunde

Folge 11: Ausflug Ins Mittelalter

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Jo, Dylan, Max und Allie verbringen das Wochenende auf Avalon-Insel, wo die Welt des Mittelalters nachgebaut wurde. Bevölkert ist die Insel von Schauspielern und die Touristen haben die Aufgabe einen fiktiven Giftmord am königlichen Hof aufzuklären. Während Max und Allie sofort Feuer und Flamme sind, hadern Jo und Dylan etwas mit ihren Rollen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

5 Freunde
StoryZoo & Friends

5 Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen