Staffel 1Folge 18vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 18: Der Falcongate-Otzi
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die 5 Freunde sind entsetzt, als sie erfahren, dass ihr Lieblingsküstenabschnitt für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Dort wurde nämlich die Mumie eines Fischers gefunden und nun werden eifrig archäologische Ausgrabungen vorgenommen - angeblich. Die Freunde vermuten dahinter etwas ganz anderes und ermitteln auf eigene Faust…
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media