StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 14vom 21.10.2025
Folge 14: Kuhhandel

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Jos Lieblingskuh Kleopatra ist verschwunden. Die Fünf Freunde finden im Kuhstall einen Eis-Stiel auf dem als Firmenlogo ein Rugby-Ball abgebildet ist. Der örtliche Eisfabrikant Mr. Goose erkennt den Stiel als Konkurrenzprodukt des ehemaligen Rugbyspielers Wally Caldwell, dem die Fünf daraufhin einen Besuch abstatten.

