Staffel 1Folge 12vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 12: BILDERRÄTSEL
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
George entdeckt auf ihrem Dachboden ein lange verschollenes Gemälde der Falcongate Festung und stiftet es der historischen Gesellschaft der Gemeinde. Doch kurz darauf wird das Bild bei einem Einbruch beschmiert und völlig verunstaltet.
5 Freunde
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media