Staffel 1Folge 15vom 21.10.2025
Die GeldquelleJetzt kostenlos streamen
5 Freunde
Folge 15: Die Geldquelle
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Fünf Freunde machen einen Ausflug in das idyllische Havenglen Valley. Doch statt üppigem Grün, finden sie dort alles verdorrt und abgestorben vor. Der Fluss scheint das Tal zu vergiften. Kurz darauf entdecken sie, das Al Fresco Freddy zu unverhofftem Reichtum gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Freunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media