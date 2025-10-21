Staffel 1Folge 5vom 21.10.2025
5 Freunde
Folge 5: Stromausfall
23 Min.Ab 6
Ein Stromausfall verursacht beinahe ein Zugunglück, dass die Fünf Freunde aber in letzter Sekunde verhindern können. Doch wie sich herausstellt, was das nur die Generalprobe für einen landesweiten Stromausfall, den ein junger Hacker namens Nicholas für seinen verbrecherischen Onkel Danny herbeiführen soll.
5 Freunde
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Marathon Media