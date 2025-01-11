Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC Bär vom 11.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 476vom 11.01.2025
Folge 476: ABC Bär vom 11.01.2025

14 Min.Folge vom 11.01.2025

Der ABC Bär und seine Tierfreunde reisen mit ihrem lustigen Baumhaus durch das Land, um ihre Zahl- und Buchstabenspiele aufzuführen und erleben dabei jede Menge spannender Geschichten. Box beschuldigt Iggi, seinen Hammer verlegt zu haben, Iggi streitet es aber ab. Auch sonst finden die zwei immer wieder Grund, sich zu zanken. Box findet schließlich seinen Hammer und beide müssen einsehen, dass sie allen Grund haben sich bei einander zu entschuldigen. Das Lied heißt "Pfotenschütteln". In dieser Folge werden der Buchstabe S und die Zahlen 4 und 6 vorgestellt. Bildquelle: ORF

ORF1
