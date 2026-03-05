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ABC-Bär
Folge 585: ABC Bär vom 05.03.2026
13 Min.Folge vom 05.03.2026
Box wird von allen gebraucht. Stets soll er dieses und jenes reparieren. Nun hat er davon die Nase voll. Er will nicht immer den erwachsenen und vernünftigen Part über haben und alles für die anderen erledigen. Er will zur Abwechslung einmal verwöhnt werden. Daher beschließt er Baby zu spielen. Er legt sich in einen Kinderwagen und will mit Honigmilch gefüttert werden. Die anderen zeigen ihm, wie sehr sie ihn mögen und Box genießt diesen Tag. Bildquelle: ORF
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