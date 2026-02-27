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ABC-Bär
Folge 581: ABC Bär vom 27.02.2026
13 Min.Folge vom 27.02.2026
Iggi lernt Kung Fu. Mona Muh macht sich darüber lustig und findet es absolut unnötig. Als Daisy und Mona Muh Schluckauf haben, aber den beiden kein Trick hilft, um es los zu werden, kommt Iggi, erschreckt die beiden und der Schluckauf ist plötzlich weg. Mona ändert ihre Meinung und findet Kung Fu nun doch sehr nützlich. Bildquelle: ORF
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