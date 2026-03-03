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ABC-Bär
Folge 584: ABC Bär vom 03.03.2026
13 Min.Folge vom 03.03.2026
Iggi hört ein Piepen im Mädchenzimmer und meint daraufhin, dass es bei Daisy, Mona und Pim piept. Diese fühlen sich angegriffen und glauben an einen Scherz von ihrem Igel Freund. Doch Iggi hat diesmal wirklich nichts Böses im Sinn und macht sich auf die Suche nach dem seltsamen Ton. Da entdecken sie einen kleinen Vogel. Sie päppeln ihn auf und singen ein Vogellied. Bildquelle: ORF
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