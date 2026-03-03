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ABC Bär vom 03.03.2026

ORF1Staffel 1Folge 584vom 03.03.2026
ABC Bär vom 03.03.2026

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Folge 584: ABC Bär vom 03.03.2026

13 Min.Folge vom 03.03.2026

Iggi hört ein Piepen im Mädchenzimmer und meint daraufhin, dass es bei Daisy, Mona und Pim piept. Diese fühlen sich angegriffen und glauben an einen Scherz von ihrem Igel Freund. Doch Iggi hat diesmal wirklich nichts Böses im Sinn und macht sich auf die Suche nach dem seltsamen Ton. Da entdecken sie einen kleinen Vogel. Sie päppeln ihn auf und singen ein Vogellied. Bildquelle: ORF

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