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ABC Bär vom 02.03.2026

ORF1Staffel 1Folge 583vom 02.03.2026
ABC Bär vom 02.03.2026

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Folge 583: ABC Bär vom 02.03.2026

14 Min.Folge vom 02.03.2026

Daisy bekommt ein Paket von ihrem Onkel. Darin ist ein lustiges Spielzeug, das springen kann. Daisy nennt es crazy hopper. Der Grashüpfer springt im Baumhaus herum, worüber die anderen jedoch gar nicht glücklich sind. Als das Spielzeug verschwindet, ist Daisy sehr wütend und beschuldigt ihre Freunde es genommen zu haben. Bald stellt sich jedoch heraus, dass niemand etwas damit zu tun hat. Daisy entschuldigt sich mit einem "I'm sorry"-Song. Bildquelle: ORF

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