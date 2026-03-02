ABC Bär vom 02.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 583: ABC Bär vom 02.03.2026
14 Min.Folge vom 02.03.2026
Daisy bekommt ein Paket von ihrem Onkel. Darin ist ein lustiges Spielzeug, das springen kann. Daisy nennt es crazy hopper. Der Grashüpfer springt im Baumhaus herum, worüber die anderen jedoch gar nicht glücklich sind. Als das Spielzeug verschwindet, ist Daisy sehr wütend und beschuldigt ihre Freunde es genommen zu haben. Bald stellt sich jedoch heraus, dass niemand etwas damit zu tun hat. Daisy entschuldigt sich mit einem "I'm sorry"-Song. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1