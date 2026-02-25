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ABC-Bär
Folge 579: ABC Bär vom 25.02.2026
14 Min.Folge vom 25.02.2026
Die Platschos wollen ein Orchester gründen. Dabei soll jeder ein Instrument spielen. Alle studieren ihr Stück ein. Der ABC Bär gibt vor, zu üben. Tatsächlich versteckt er sich jedoch mit dem Akkordeon, damit ihn niemand sieht. Schließlich stellt sich heraus, dass er gar kein Instrument spielen kann. Da es ihm peinlich ist, wollte er das nicht zugeben. Maxi Platscho hat jedoch eine Idee: Der ABC Bär darf der Dirigent sein, und so kann er, auch ohne ein Instrument spielen zu können, ein Orchestermitglied sein. Bildquelle: ORF
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