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ABC-Bär
Folge 580: ABC Bär vom 26.02.2026
14 Min.Folge vom 26.02.2026
Daisy sieht einen "butterfly" im Zimmer und will das den anderen erklären. Ihr fällt aber das deutsche Wort nicht ein. Iggi und Box machen sich über das Wort "butterfly" lustig. Sie meinen es klingt als ob Butter und Fliege zusammenhängen würde. Auch über die Kekse, die Daisys Mutter schickt, kichern sie die ganze Zeit. Das macht Daisy traurig. Sie will nicht, dass man über sie lacht. Am Ende singen alle gemeinsam den "butterfly song", und alles ist wieder gut. Bildquelle: ORF
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