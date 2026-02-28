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ABC-Bär
Folge 582: ABC Bär vom 28.02.2026
13 Min.Folge vom 28.02.2026
Die Baumhausfreunde wollen Safari spielen und ein Lied zu diesem Thema singen. Dazu basteln sie Tiere aus Karton: eine große Giraffe, einen Löwen mit mächtiger Mähne und ein Krokodil mit einem furchterregenden Maul. Iggi jedoch ist abgelenkt, er will unbedingt sein neues Flugzeug fliegen lassen. Als die anderen auf der Bühne sind, startet er es und da passiert das Missgeschick: Alle Kartontiere werden zerstört. Traurig versteckt er sich. Doch Daisy hat eine rettende Idee, damit sie den Song doch noch singen können. Bildquelle: ORF
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