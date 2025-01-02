ABC Bär vom 02.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 481: ABC Bär vom 02.01.2025
14 Min.Folge vom 02.01.2025
Box muss für einen Tag weg, weil sein Bruder Geburtstag hat. Iggi will ihn vertreten und das Steuerpult ganz alleine bedienen. Er merkt aber schnell, dass diese Aufgabe gar nicht so leicht ist, und im Baumhaus geht es drunter und drüber. Er muss einsehen, dass er Box nicht ersetzen kann, weswegen ihn seine Freunde trotzdem nicht weniger mögen. Mona Muh und die Freunde singen das Lied "Bananendrache". In dieser Folge werden der Buchstabe E und die Zahl 3 vorgestellt. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0