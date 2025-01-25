Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC Bär vom 25.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 511vom 25.01.2025
14 Min.Folge vom 25.01.2025

Der ABC-Bär hat ein geheimnisvolles Paket bekommen, möchte den anderen aber nicht verraten, was sich darin befindet. Die Freunde beraten sich neugierig und rätseln darüber, was der ABC Bär versteckt hält. Im Baumhaus verbreitet sich bald das Gerücht, dass sich eine gefährliche Riesen-Biene in der Schachtel befindet. Die Freunde sind ganz aufgeregt, bis der ABC-Bär schließlich das Geheimnis lüftet. Er erklärt seinen Freunden auch, dass es besser ist nachzufragen, statt vor lauter Neugierde ein Gerücht zu verbreiten, das gar nicht stimmt. Deshalb singen die Freunde das "Lied von der hustenden Mücke". Heute wird der Buchstabe U und die Zahl 9 vorgestellt. Bildquelle: ORF

ORF1
