Vom Grill bis Vulkan: die besten Steaks der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 17.05.2020: Vom Grill bis Vulkan: die besten Steaks der Welt
91 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 12
Die Deutschen lieben Steaks in allen Formen! Doch in welcher Stadt gibt es die teuersten und wie sieht es mit dem Geschmack aus? "Abenteuer Leben" reist einmal quer durch die Republik und sucht die kostspieligsten und leckersten Steakvarianten.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins