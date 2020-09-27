Verkehrswahnsinn weltweit: Thailand, Indien und AfrikaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 27.09.2020: Verkehrswahnsinn weltweit: Thailand, Indien und Afrika
91 Min.Folge vom 27.09.2020Ab 12
Zugfahren in Indien ist nicht so einfach wie gedacht. Der Subkontinent hat das zweitgrößte Bahnnetz der Welt, täglich fahren über 12.000 Züge, 23 Millionen Inder nutzen jeden Tag die Bahn. Einfach an den Schalter gehen und Ticket buchen geht nicht - wichtige Bahnverbindungen sind über Monate vorher ausgebucht. Unser Reporter will 1.400 Kilometer von Mumbai nach Agra zum Taj Mahal fahren und erlebt Erstaunliches. Außerdem: Busfahren in Afrika und ein thailändischer Markt durch den ein Zug fährt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
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