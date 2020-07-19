Trucker, Bierbrauer und Postbote: Alltagsjobs weltweitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 19.07.2020: Trucker, Bierbrauer und Postbote: Alltagsjobs weltweit
90 Min.Folge vom 19.07.2020Ab 12
Trucks sind in Indien kein bloßes Transportmittel, auf ihnen wird einfach alles transportiert: vom Elefanten bis zur Eisenbahn. Und: Im afrikanischen Burundi steht Bier aus Bananen hoch im Kurs.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH