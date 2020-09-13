Crazy Japan: Vom Onsen-Ei bis zum Hightech-SupermarktJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 13.09.2020: Crazy Japan: Vom Onsen-Ei bis zum Hightech-Supermarkt
90 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 12
Starkoch Christian Henze zeigt die neuesten und abgefahrensten Sushi-Kreationen. Und: 1994 geht der österreichische Bäcker Adi Sailer nach Japan, eröffnet ein Café und wird damit reich und berühmt. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH