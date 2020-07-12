Italienurlaub für den GaumenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 12.07.2020: Italienurlaub für den Gaumen
90 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12
Ein italienischer Sterne-Gastronom verrät, wie man die besten Gerichte seiner Heimat nachmacht. Dabei hat sein italienisches Menü weitaus mehr zu bieten als Pizza und Spaghetti. Und kann die Jugend von heute wirklich keine Pasta Bolognese zubereiten?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH