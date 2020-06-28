Kulinarische Klassiker: Die Tricks der ChefköcheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 28.06.2020: Kulinarische Klassiker: Die Tricks der Chefköche
90 Min.Folge vom 28.06.2020Ab 12
Fast die Hälfte der Deutschen liebt Pasta. Auch Philipp gehört dazu, doch nicht immer gelingt ihm die Zubereitung. Deshalb zeigt Chefkoch Achim Müller heute, wie selbstgemachter Nudelteig, Lasagne, Nudelsalat und Milchnudeln richtig lecker werden. Außerdem verwandelt Showkoch Stefan Opgen-Rhein den Klassiker Currywurst in vier verrückte Gerichte. Nur Hingucker oder schmecken die Kreationen auch richtig gut? Chefkoch Alexander Wahi hingegen kredenzt skurrile, kreative Burger.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
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