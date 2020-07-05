DIY Sommerträume: Gartenprojekte für echtes UrlaubsfeelingJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 05.07.2020: DIY Sommerträume: Gartenprojekte für echtes Urlaubsfeeling
89 Min.Folge vom 05.07.2020Ab 12
Die Tage werden länger, doch der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne? Kein Problem, Superheimwerker Tommo und Reporter Tim holen das Urlaubsfeeling in den heimischen Garten. Und Phyllis und Marleen testen die besten Garten-Tricks aus dem Internet.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH