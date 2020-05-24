Urlaub mal anders: Von Luxushotel bis InselparadiesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 24.05.2020: Urlaub mal anders: Von Luxushotel bis Inselparadies
91 Min.Folge vom 24.05.2020Ab 12
Die Ferienplanung steht an und wie immer stellt sich die Frage: Wohin geht's? Damit diesen Urlaub garantiert keine Langeweile aufkommt, zeigt "Abenteuer Leben" die verrücktesten Hotels in Europa und die kuriosesten Gerichte weltweit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins