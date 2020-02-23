Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 23.02.2020: Hurra! Karneval!
91 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 12
Hurra! Der Karneval ist da - und da darf Fettgebäck nicht fehlen. Die besten Teilchen-Bäcker Deutschlands verraten ihre Tricks. Damit die Karnevals-Sause so richtig einschlägt, kommen auch Party-Gadgets nicht zu kurz: Die "Abenteuer Leben"-Tester haben sich alles was blinkt, schmeckt oder Musik macht, vorgenommen. Und: Nach dem Karneval kommt - der Kater! Doch das muss nicht sein: Aber was taugen die Antikatertricks aus dem Netz wirklich?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
