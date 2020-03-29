Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben Spezial

Kabel Eins
Folge vom 29.03.2020
91 Min.
Ab 12

Giftschlangenalarm im Vorgarten - im südlichen Afrika ist das nichts Ungewöhnliches. In so einer Situation verspricht Ben Vermeulen Hilfe, er gilt als der Schlangenfänger von Simbabwe. Doch er tötet keine Schlangen, sie dienen einem anderen Zweck ... Und: Um seine Essige reißen sich Spitzenköche auf der ganzen Welt. Erwin Gegenbauer hat die Essigherstellung auf ein neues Niveau gehoben. Aber was machen seine Essige so besonders?

