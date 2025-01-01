Zum Inhalt springenBarrierefrei
91 Min.Ab 12

"Abenteuer Leben" ist nach Schardscha, dem Nachbaremirat von Dubai, gereist. Abseits der Touristenrouten werden hier täglich hunderte Kilo Gold im Wert von zig Millionen Dollar ausgeladen. Es gehört Handelsunternehmen, die es hier, unter den wachsamen Augen der indischen Security, zu Goldbarren für Banken und Privatanleger gießen lassen. Weiter geht es unter anderem nach Sibirien: In den weltgrößten Minen fördern die Russen 40 Millionen Karat Diamanten jährlich.

