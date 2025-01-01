Weltreise zu den wertvollsten SchätzenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Weltreise zu den wertvollsten Schätzen
91 Min.Ab 12
"Abenteuer Leben" ist nach Schardscha, dem Nachbaremirat von Dubai, gereist. Abseits der Touristenrouten werden hier täglich hunderte Kilo Gold im Wert von zig Millionen Dollar ausgeladen. Es gehört Handelsunternehmen, die es hier, unter den wachsamen Augen der indischen Security, zu Goldbarren für Banken und Privatanleger gießen lassen. Weiter geht es unter anderem nach Sibirien: In den weltgrößten Minen fördern die Russen 40 Millionen Karat Diamanten jährlich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller