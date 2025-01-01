Abenteuer Leben Spezial
Wahre Typen
91 Min.Ab 12
Stefan Wiesner ist einer der kreativsten und außergewöhnlichsten Sterneköche der Welt. Er kocht mit so ziemlich allem Essbaren, was die Natur zu bieten hat. Und auch Uwe Schulz-Ebschbach ist ein echtes Unikat, denn er lebt in einem Schloss, ist super kreativ und hat die größte Bierflaschensammlung der Welt. "Abenteuer Leben" trifft die "wahren Typen" rund um die Welt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins/Benedikt Müller