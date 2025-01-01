Zum Inhalt springenBarrierefrei
91 Min.Ab 12

Stefan Wiesner ist einer der kreativsten und außergewöhnlichsten Sterneköche der Welt. Er kocht mit so ziemlich allem Essbaren, was die Natur zu bieten hat. Und auch Uwe Schulz-Ebschbach ist ein echtes Unikat, denn er lebt in einem Schloss, ist super kreativ und hat die größte Bierflaschensammlung der Welt. "Abenteuer Leben" trifft die "wahren Typen" rund um die Welt.

