Abenteuer Leben Spezial
Der Weg unserer Lebensmittel
91 Min.Ab 12
Einige unserer Lebensmittel müssen ganz schön lange Wege zurücklegen und ungewöhnliche Strapazen überstehen. "Abenteuer Leben" begibt sich auf die Spuren von Chips, Frühlingsrollen, Südtiroler Speck, Tiefkühlpizza und Co. Welche Aufwände müssen die Hersteller im Hinblick auf die Produktion betreiben? Warum ist der Hummer so eine teure Delikatesse? Und wieso produzieren ausgerechnet die Dänen so viele Frühlingsrollen?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
