Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

Die besten DIY-Tipps für den Frühling

Kabel EinsFolge vom 22.03.2020
Die besten DIY-Tipps für den Frühling

Die besten DIY-Tipps für den FrühlingJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 22.03.2020: Die besten DIY-Tipps für den Frühling

91 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 12

Der Frühling ist da und jetzt heißt es endlich wieder ab in den Garten. Hobby-Gärtner Aida Grigutis und Niklas Hageneier testen, wie man aus Europaletten ein schönes und praktisches Hochbeet ganz einfach selbst bauen kann. Weiter geht es zu Angelique und Kathi, die mithilfe von Heimwerker-Profi David Distelmann ihren Balkon aufpimpen wollen. Und Handwerk Kenny möbelt heute einen alten Gartenschuppen so richtig auf und springt damit voll auf den aktuellen Asientrend-Zug auf.

Alle verfügbaren Folgen