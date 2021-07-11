Kais Top 5: Auf Kreuzfahrt, Tokio, Kuba, Namibia & HainanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 11.07.2021: Kais Top 5: Auf Kreuzfahrt, Tokio, Kuba, Namibia & Hainan
91 Min.Folge vom 11.07.2021Ab 12
Kai Böcking reist seit mehr als zehn Jahren für Kabel Eins durch die Welt. Dabei hat er schon einiges erlebt, doch welches Land bietet am meisten für wenig Geld? Der Reiseexperte stellt seine persönlichen Top 5 Ziele der vergangenen Jahre vor.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins