Verrückte Regeln in der Bahn weltweitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 20.06.2021: Verrückte Regeln in der Bahn weltweit
91 Min.Folge vom 20.06.2021Ab 12
Gibt es diese skurrilen Regeln in öffentlichen Verkehrsmitteln weltweit wirklich? In England sollen Frauen keine Schokolade essen dürfen, in Singapur sind Essen und Trinken tabu, in Japan gibt es Frauenwaggons. Von Manspreading-Verboten in den USA bis zu Tierregeln in Bukarest – was stimmt wirklich? Und wie sehen die Vorschriften in Deutschland aus? Ein Überblick über kuriose und strenge Regeln im Nahverkehr rund um den Globus.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins