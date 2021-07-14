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Abenteuer Leben täglich

Handy-Gadgets 2021

Kabel EinsFolge vom 14.07.2021
Handy-Gadgets 2021

Handy-Gadgets 2021Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.07.2021: Handy-Gadgets 2021

42 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 12

Ob beim Streamen, Fotografieren oder Surfen - mit den richtigen Gadgets verwandelt sich das Smartphone in einen Alleskönner. Vorausgesetzt die Produkte halten, was sie versprechen. Und genau das prüfen die Reporter Tobi und Chrissi heute. Sie nehmen die Gadgets unter die Lupe, die sie immer schon einmal testen wollten. Und: Backen in geil.

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