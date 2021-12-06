Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die größte Schnitzelfabrik

Kabel EinsFolge vom 06.12.2021
Die größte Schnitzelfabrik

Die größte SchnitzelfabrikJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.12.2021: Die größte Schnitzelfabrik

43 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12

Das Schnitzel ist das Lieblingsessen der Deutschen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in Deutschland eine der größten Schweineschnitzelfabriken der Welt steht. "Abenteuer Leben"-Koch Dirk Hoffmann will wissen, wie das funktioniert. Bis zu 600.000 Schnitzel laufen in dem Werk in Nordrhein Westfahlen nämlich täglich vom Band. Aber ist das bei Veggietrends und Klimawandel überhaupt noch zeitgemäß? Und: Gondelrecycling: Seilbahnkabine für zuhause

Alle verfügbaren Folgen