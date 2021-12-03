Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Backen in geil - Schneeballen

Kabel EinsFolge vom 03.12.2021
Backen in geil - Schneeballen

Backen in geil - SchneeballenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.12.2021: Backen in geil - Schneeballen

42 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12

Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in - das behauptet schon wieder der Bäckermeister Axel Schmitt und will das auch erneut beweisen. Dieses Mal gibt es Schneeballen, ein Brot, das aus altem Brot hergestellt wird sowie ein Früchtebrot zur Adventszeit. Und: Tattoo Heroes

Alle verfügbaren Folgen