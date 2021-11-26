Backen in geil - Leberkäs-TorteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.11.2021: Backen in geil - Leberkäs-Torte
42 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12
Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in. Das behauptet der Bäckermeister Axel und das auch erneut beweisen: Ob eine Leberkäs-Torte, ein Kokosnuss-Kuchen aus der Schale oder ein Pita-Brot vom Drehspieß, der fränkische Brot-Sommelier zeigt: Backen in geil!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins