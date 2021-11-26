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Abenteuer Leben täglich

Backen in geil - Leberkäs-Torte

Kabel EinsFolge vom 26.11.2021
Backen in geil - Leberkäs-Torte

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.11.2021: Backen in geil - Leberkäs-Torte

42 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12

Backen ist das neue Kochen und zudem absolut in. Das behauptet der Bäckermeister Axel und das auch erneut beweisen: Ob eine Leberkäs-Torte, ein Kokosnuss-Kuchen aus der Schale oder ein Pita-Brot vom Drehspieß, der fränkische Brot-Sommelier zeigt: Backen in geil!

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