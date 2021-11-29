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Abenteuer Leben täglich

Top Start-ups

Kabel EinsFolge vom 29.11.2021
Top Start-ups

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.11.2021: Top Start-ups

43 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 12

Ziegenmilch und High-Heels haben keine Gemeinsamkeit? Haben sie sehr wohl! Beide dienen als Inspirationsquelle von zwei aufstrebenden deutschen Start-ups. Was diese Unternehmen genau anbieten und wer hinter ihnen steckt, hat "Abenteuer Leben" herausgefunden. Und: Skurriler Aberglaube - Kulinarik.

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