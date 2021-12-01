Der Reparator - pimp my RöhrenradioJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.12.2021: Der Reparator - pimp my Röhrenradio
41 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12
Reparator Lars Gauster will nicht nur neue Geräte reparieren, sondern auch alte erhalten. Doch oft können die antiquierten Stücke mit modernen Anwendungen nicht mehr mithalten. Diesmal zeigt er, wie einfach ein altes Röhrenradio zu einem modernen Gerät inklusive Sprachassistent aufgemotzt werden kann. Und: GoG Schnitzeltorte
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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