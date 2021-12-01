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Abenteuer Leben täglich

Der Reparator - pimp my Röhrenradio

Kabel EinsFolge vom 01.12.2021
Der Reparator - pimp my Röhrenradio

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.12.2021: Der Reparator - pimp my Röhrenradio

41 Min.Folge vom 01.12.2021Ab 12

Reparator Lars Gauster will nicht nur neue Geräte reparieren, sondern auch alte erhalten. Doch oft können die antiquierten Stücke mit modernen Anwendungen nicht mehr mithalten. Diesmal zeigt er, wie einfach ein altes Röhrenradio zu einem modernen Gerät inklusive Sprachassistent aufgemotzt werden kann. Und: GoG Schnitzeltorte

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