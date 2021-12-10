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Abenteuer Leben täglich

Trendfrucht Bergamotte

Kabel EinsFolge vom 10.12.2021
Trendfrucht Bergamotte

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.12.2021: Trendfrucht Bergamotte

41 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12

"Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs ist in den letzten Zipfel Italiens gereist und hat einen der wenigen Bergamotte-Öl Produzenten getroffen und dabei einige Geheimnisse über das grüne Gold erfahren. Und: HoT Käseklassiker aus der Schweiz - Fondue

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