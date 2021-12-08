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Abenteuer Leben täglich

Iss die Plage - "Berliner Hummer"

Kabel EinsFolge vom 08.12.2021
Iss die Plage - "Berliner Hummer"

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.12.2021: Iss die Plage - "Berliner Hummer"

42 Min.Folge vom 08.12.2021Ab 12

Berlin ist das Opfer einer Krebs-Invasion: Rote amerikanische Sumpfkrebse haben sich in den Gewässern der Stadt massiv ausgebreitet. Doch jetzt haben die Berliner eine ganz spezielle Lösung für die rote Umweltbedrohung gefunden, denn sie essen die Plage einfach auf. Doch wie schmeckt der rote Sumpfkrebs eigentlich?

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