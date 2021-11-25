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Abenteuer Leben täglich

Top 10 Snacks zur Teatime

Kabel EinsFolge vom 25.11.2021
Top 10 Snacks zur Teatime

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.11.2021: Top 10 Snacks zur Teatime

43 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12

Nichts ist britischer als die Teatime. Doch die englische Teekultur ist komplex. Sie hat verschiedene Zeiten mit verschiedenen, dazu passenden Gerichten. "Abenteuer Leben" klärt mit Teeliebhaber Chris Campbell und Sternekoch Simon Lang auf. Und: Dolle Knolle 2.0! Kartoffel Kracher.

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