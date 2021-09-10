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Abenteuer Leben täglich

DIY-Bierpong-Tisch

Kabel EinsFolge vom 10.09.2021
DIY-Bierpong-Tisch

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.09.2021: DIY-Bierpong-Tisch

42 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 12

Das Partyspiel Bierpong ist längst kein Geheimtipp mehr. Doch die ursprünglichen Tapeziertische mit bunten Mustern sind fast ausschließlich im Internet zu bekommen und haben ihren Preis. Deshalb haben es sich Nick und Superheimwerker Tommo zur Aufgabe gemacht, den Tisch in Eigenregie zu bauen. Gelingt und lohnt sich das Projekt am Ende auch finanziell?

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