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Abenteuer Leben täglich

DIY Autarke Outdoorbar aus Paletten

Kabel EinsFolge vom 20.09.2021
DIY Autarke Outdoorbar aus Paletten

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.09.2021: DIY Autarke Outdoorbar aus Paletten

43 Min.Folge vom 20.09.2021Ab 12

Sascha möchte sich gerne eine Outdoorbar aus Paletten samt Barhockern bauen. Zusätzlich soll ein Solarpanel auf dem Dach der Bar umweltfreundliche Energie liefern, damit Sascha so eine Lichterkette oder eine Bluetooth-Box betreiben kann. Bei der Umsetzung des herausfordernden Projekts steht ihm DiY-Experten Kenny beiseite.

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