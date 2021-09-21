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Abenteuer Leben täglich

Das Sandwich-Duell: Frau gegen Mann

Kabel EinsFolge vom 21.09.2021
Das Sandwich-Duell: Frau gegen Mann

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.09.2021: Das Sandwich-Duell: Frau gegen Mann

42 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12

Heute tritt Josh Jabs im Sandwich-Duell mit viel leckerem Fleisch gegen Business-Lady Lydia Geldmacher an. Sie mag es hingegen gern leicht und lecker. Wer am Ende das Rennen macht und die meisten Punkte einfährt, entscheidet die Jury in einer Blindverkostung.

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