Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.09.2021: Crazy Sweets
28 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12
Um was handelt es sich bei einem Baustellen-Kuchen oder Gewitter-Eis? Und wo kann man diese "Crazy Sweets" kaufen? Und kann man diese außergewöhnlichen Naschereien auch zuhause nachmachen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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