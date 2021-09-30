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Abenteuer Leben täglich

Kaffee-Hacks

Kabel EinsFolge vom 30.09.2021
Kaffee-Hacks

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.09.2021: Kaffee-Hacks

42 Min.Folge vom 30.09.2021Ab 12

Kaffee - das Lieblingsgetränk der Deutschen. Profi-Barista Mergim Muja aus Frankfurt und Kaffee-Liebhaberin Nadine Etzel testen heute Kaffee-Hacks aus dem Internet. Halten die Tipps und Tricks, was sie versprechen? Kann zum Beispiel Salz wirklich bitteren Kaffee-Geschmack wegzaubern? Und: AufgeDischt: Fleischküchle

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