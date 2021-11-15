Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.11.2021: Supermärkte der Zukunft
43 Min.Folge vom 15.11.2021Ab 12
Vor kurzem haben in Köln und München zwei ganz besondere Supermärkte "aus der Zukunft" eröffnet und Dirk Hoffmann nimmt sie unter die Lupe. Die Shops haben zwar unterschiedliche, fortschrittliche Konzepte, jedoch eine Gemeinsamkeit: Nur ein exklusives Publikum darf hier einkaufen. Was haben die Supermärkte 2.0 zu bieten? Und: Neues vom Reparator 2
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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