Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.06.2021: Snacks mit Suchtfaktor: Neues für die Chips-Nation
42 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 12
In Deutschland landen jährlich 532 Millionen Packungen Chips in den Einkaufswagen. Damit der beliebte Snack jedoch auf Dauer nicht zu langweilig wird, checkt Koch Patrick vielversprechende Rezepte aus dem Netz, in denen Chips aus allem gemacht werden - nur nicht aus Kartoffeln. Ist der Suchtfaktor bei den Alternativen genauso hoch?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins