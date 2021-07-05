Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.07.2021: Josh zaubert am Grill
42 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 12
Feuer, Rauch und ein bisschen Exotik: Diesmal zaubert der BBQ-Experte Josh Jabs drei ungewöhnlich leckere Gerichte auf dem Kugelgrill, die man so garantiert noch nicht kennt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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