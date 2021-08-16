Frag den Henze - Grillklassiker à la HenzeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.08.2021: Frag den Henze - Grillklassiker à la Henze
43 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12
Spitzenkoch Christian Henze zeigt, wie Fisch, Steak oder sogar Pizza auf dem Grill gelingen und verrät dabei seine Tricks und Tipps.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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